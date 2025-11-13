В Кремле не согласились со словами Рубио, что Россия не хочет мира

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не согласились со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия не хочет мира по-настоящему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь мы вряд ли сможем согласиться. Россия хочет по-настоящему мира", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле со словами Рубио.