В Кремле не согласились со словами Рубио, что Россия не хочет мира

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не согласились со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия не хочет мира по-настоящему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Рубио заявил, что, по оценкам Вашингтона на текущий момент, Россия якобы не хочет мирного урегулирования украинского кризиса.
"Здесь мы вряд ли сможем согласиться. Россия хочет по-настоящему мира", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле со словами Рубио.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.