Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rossija-2054736538.html
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным - РИА Новости, 13.11.2025
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным
Россия будет продолжать СВО до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:21:00+03:00
2025-11-13T13:21:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир путин
сергей кислица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251113/svo-2054632080.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, владимир путин, сергей кислица
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Кислица
Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным

Песков: Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных Путиным целей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать СВО до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, мы будем продолжать всемирную специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим и президентом", - сказал Песков журналистам.
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Вчера, 01:04
 
В миреРоссияКиевВладимир ПутинСергей Кислица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала