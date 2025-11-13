Песков: Россия продолжает СВО, когда двери для диалога закрыты Киевом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в условиях, когда двери для политико-дипломатического урегулирования закрыты со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За неимением такой возможности (диалога - ред.), когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.