Россия будет продолжать СВО до достижения целей, заявил Песков - РИА Новости, 13.11.2025
13:04 13.11.2025
Россия будет продолжать СВО до достижения целей, заявил Песков
Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, за неимением возможности... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
в мире, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Но за неимением такой возможности (диалога с Киевом - ред.), когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. Нам главное - обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС
