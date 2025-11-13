В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов

"Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру", — сказал он на научно-производственном форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.