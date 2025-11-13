https://ria.ru/20251113/rossija-2054693765.html
В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов
В России нашли более 60 ранее неизвестных вирусов
Центр "Вектор" выявил в России более 60 неизвестных вирусов
НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. В России выявили более 60 ранее неизвестных вирусов, сообщил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора Александр Агафонов.
"Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру", — сказал он на научно-производственном форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.
Гендиректор "Вектора" уточнил, что это произошло во время работы по предотвращению глобальных пандемий. Он пояснил, что специалисты отобрали несколько вирусов и изучили их биологическое свойство.
"Наша основная задача сейчас — получить ответ, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, получим ли мы через некоторое время штамм, который будет обладать пандемическими свойствами. Эта задача очень сложная", — подчеркнул Агафонов.
Он призвал использовать возможности ИИ и нейросетей, чтобы предсказать структуры новых лекарств и вакцин. После этого можно будет приступить к проверке прототипов средств борьбы и получать их достаточно быстро.
Агафонов добавил, что "Вектор" выполняет крупный проект национального уровня "Виром Российской Федерации".