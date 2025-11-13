Разработчик рассказал о нацстандарте инфраструктуры для выгула собак

КАЗАНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Первый национальный стандарт инфраструктуры для выгула собак вступит в действие с 1 апреля 2026 года, однако ориентироваться на него при проектировании можно уже сейчас, сообщает основной разработчик стандарта - Институт развития городов Татарстана.

Ранее Росстандарт сообщил, что в России утвержден первый национальный стандарт с требованиями по благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. В частности, он устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон для собак. Согласно нацстандарту, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной - 1,5 тысячи квадратных метров, высота ограждения площадок должна быть не менее двух метров. Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.

Документ разработан фондом "Институт развития городов Республики Татарстан" в составе рабочей группы при общественном совете Минстроя России при участии Российской кинологической федерации, региональной общественной организации "Кинология–ХХI век" и компании "Собакин город".

"ГОСТ вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Ориентироваться на него при проектировании можно уже сейчас, так как в документе прописано право на досрочное применение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время команда Института развития городов Татарстана планирует проводить обучение для муниципалитетов, застройщиков и архитектурных бюро с презентацией готовых типовых решений по благоустройству и работе с нормативом.

По информации Института развития городов Татарстана, в основу стандарта легла типология площадок, разработанная в республике на основе анализа сценариев прогулок с собаками и разных типов городской застройки. В ней выделяются четыре основных формата территорий, каждая из которых решает конкретную задачу: зоны гигиенического выгула, игровые площадки, дрессировочные комплексы, маршруты для прогулок. ГОСТ основан на практическом десятилетнем опыте института: авторы норматива анализировали появлявшиеся с 2015 года площадки в регионе, изучали эффективность их использования и сложности содержания.