11:48 13.11.2025 (обновлено: 13:24 13.11.2025)
Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок
Только физическое отключение микрофона на умной колонке поможет сохранить полную приватность, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 13.11.2025
технологии, алиса, роскачество, общество
Технологии, Алиса, Роскачество, Общество
Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок

Роскачество: отключение микрофона на умной колонке гарантирует приватность

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Только физическое отключение микрофона на умной колонке поможет сохранить полную приватность, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Многие современные колонки оснащены специальной кнопкой, которая аппаратно (а не программно) отключает микрофон", — рассказали в организации.
Там посоветовали применять эти же инструкции и к другим устройствам. Камеры на ноутбуках предложили закрывать специальными крышками, что может обеспечить безопасность даже в случае взлома ПО.
По мнению специалистов, добросовестные производители интегрируют в устройства аппаратный уровень защиты, препятствующий изменению параметров прослушивания.
В Роскачестве объяснили, что умные колонки постоянно анализируют окружающие их звуки, однако они не записывают непрерывно разговоры и не передают их. У каждого устройства есть специальное слово-активатор (например, "Алиса" или "Маруся"), поэтому колонки прослушивают все звуки, чтобы распознать нужную команду, добавили в организации.
Специалисты заверили, что устройства взаимодействуют с сервером не так часто, обычно они передают технические данные для проверки подключения с использованием сложного шифрования.
ТехнологиАлисаРоскачествоОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала