Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок

Только физическое отключение микрофона на умной колонке поможет сохранить полную приватность, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 13.11.2025
Роскачество: отключение микрофона на умной колонке гарантирует приватность
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Только физическое отключение микрофона на умной колонке поможет сохранить полную приватность, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Отключать его стоит в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Многие современные колонки оснащены специальной кнопкой, которая аппаратно (а не программно) отключает микрофон", — рассказали в организации.
Там посоветовали применять эти же инструкции и к другим устройствам. Камеры на ноутбуках предложили закрывать специальными крышками, что может обеспечить безопасность даже в случае взлома ПО.
По мнению специалистов, добросовестные производители интегрируют в устройства аппаратный уровень защиты, препятствующий изменению параметров прослушивания.
В Роскачестве
объяснили, что умные колонки постоянно анализируют окружающие их звуки, однако они не записывают непрерывно разговоры и не передают их. У каждого устройства есть специальное слово-активатор (например, "Алиса
" или "Маруся"), поэтому колонки прослушивают все звуки, чтобы распознать нужную команду, добавили в организации.
Специалисты заверили, что устройства взаимодействуют с сервером не так часто, обычно они передают технические данные для проверки подключения с использованием сложного шифрования.