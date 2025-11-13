https://ria.ru/20251113/rog-2054713853.html
Российские военные продолжают уничтожение боевиков ВСУ в Роге
Российская армия продолжает уничтожение боевиков ВСУ в населённом пункте Рог в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
