В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Научные организации Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и оборонная промышленность России ведут работу над созданием новых аэрозольных завес, которые будут маскировать российских бойцов в различных диапазонах электромагнитного излучения, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда

По его словам, анализ опыта проведения специальной военной операции выявил ряд вопросов, особенно в части снижения заметности войск и необходимости увеличения дальности стрельбы тяжёлых огнемётных систем.

" "В этой связи в настоящее время научно-исследовательскими организациями войск РХБ защиты совместно с предприятиями промышленности проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения", - сказал Ртищев

Кроме того, по его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса активно ведут работы по увеличению дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем.

Также в интересах войск РХБЗ разрабатываются наземные робототехнические комплексы для постановки аэрозольных завес, радиационной, химической и биологической разведки и отбора проб, нанесения огневого поражения противнику с использованием огнемётных средств, рассказал Ртищев.

Помимо этого, предприятия промышленности при участии специалистов войск разрабатывают новые боеприпасы и боевые части для дронов-камикадзе. Многие образцы успешно прошли апробацию в зоне СВО и эффективно там применяются, подчеркнул начальник войск.