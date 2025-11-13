Рейтинг@Mail.ru
В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ
00:43 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rkhbz-2054630631.html
В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ
В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.11.2025
В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ
Научные организации Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и оборонная промышленность России ведут работу над созданием новых аэрозольных... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:43:00+03:00
2025-11-13T00:43:00+03:00
В России разработают новые аэрозольные завесы, заявил начальник войск РХБЗ

Ртищев: в России разрабатывают новые аэрозольные завесы для маскировки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСпециальная машина аэрозольного противодействия
Специальная машина аэрозольного противодействия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Специальная машина аэрозольного противодействия. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Научные организации Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и оборонная промышленность России ведут работу над созданием новых аэрозольных завес, которые будут маскировать российских бойцов в различных диапазонах электромагнитного излучения, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда.
По его словам, анализ опыта проведения специальной военной операции выявил ряд вопросов, особенно в части снижения заметности войск и необходимости увеличения дальности стрельбы тяжёлых огнемётных систем.
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск
00:41
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск
00:41
"В этой связи в настоящее время научно-исследовательскими организациями войск РХБ защиты совместно с предприятиями промышленности проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения", - сказал Ртищев".
Кроме того, по его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса активно ведут работы по увеличению дальности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами тяжёлых огнемётных систем.
Также в интересах войск РХБЗ разрабатываются наземные робототехнические комплексы для постановки аэрозольных завес, радиационной, химической и биологической разведки и отбора проб, нанесения огневого поражения противнику с использованием огнемётных средств, рассказал Ртищев.
Помимо этого, предприятия промышленности при участии специалистов войск разрабатывают новые боеприпасы и боевые части для дронов-камикадзе. Многие образцы успешно прошли апробацию в зоне СВО и эффективно там применяются, подчеркнул начальник войск.
"Можно с уверенностью сказать, что подразделениями беспилотных систем войск РХБ защиты вносится существенный вклад в огневое поражение противника, а применение средств аэрозольной маскировки с помощью БпЛА и наземных робототехнических комплексов является перспективным направлением, позволяющим повысить объём и эффективность выполнения задачи по снижению заметности войск и объектов", - отметил Ртищев.
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
00:12
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
00:12
 
