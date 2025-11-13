Рейтинг@Mail.ru
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rkhbz-2054630460.html
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск - РИА Новости, 13.11.2025
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе спецоперации выработали новые способы выполнения задач, сообщил начальник этого рода войск... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:41:00+03:00
2025-11-13T00:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей ртищев
войска рхбз
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965973770_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_0e76211149530133b344abc11fd1c9b1.jpg
https://ria.ru/20251113/belousov-2054627557.html
https://ria.ru/20251113/rhbz-2054629942.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965973770_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b3ccc489cf2373b306bb7cfb25f0de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексей ртищев, войска рхбз, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Ртищев, Войска РХБЗ, Красная звезда
На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск

Ртищев: войска РХБЗ на СВО выработали новые способы выполнения задач

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе спецоперации выработали новые способы выполнения задач, сообщил начальник этого рода войск Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
"Важно отметить, что с учётом опыта СВО выработаны новые способы выполнения задач РХБ защиты. Параллельно с этим совершенствуется и наращивается научный потенциал, развиваются объекты учебно-материальной, лабораторно-экспериментальной и испытательной базы с учётом боевого опыта, приобретённого в ходе специальной военной операции", - сказал Ртищев.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Белоусов поздравил войска РХБЗ с их профессиональным днем
00:12
Он также рассказал, что за последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, в том числе тяжёлая огнемётная система ТОС­-2 ("Тосочка"), машины РХБ разведки нового поколения РХМ­8, ­9 и ­10, авторазливочная станция АРС­16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ­5.
Специальное оборудование этих машин, по словам Ртищева, позволяет им выполнять многие функции в автоматическом режиме, что существенно облегчает работу экипажей при выполнении задач.
"Оснащение воинских подразделений и частей современными образцами вооружения и средств РХБ защиты значительно повышает эффективность применения войск, в том числе в ходе специальной военной операции. Мы будем продолжать наращивать усилия по модернизации вооружения и военной техники", - подчеркнул Ртищев.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Более 2500 военнослужащих войск РХБЗ получили награды за отличия в СВО
00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексей РтищевВойска РХБЗКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала