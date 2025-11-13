На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск

Специальное оборудование этих машин, по словам Ртищева, позволяет им выполнять многие функции в автоматическом режиме, что существенно облегчает работу экипажей при выполнении задач.

"Оснащение воинских подразделений и частей современными образцами вооружения и средств РХБ защиты значительно повышает эффективность применения войск, в том числе в ходе специальной военной операции. Мы будем продолжать наращивать усилия по модернизации вооружения и военной техники", - подчеркнул Ртищев.