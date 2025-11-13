На СВО выработаны новые способы РХБ защиты, заявил начальник войск

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в ходе спецоперации выработали новые способы выполнения задач, сообщил начальник этого рода войск Алексей Ртищев в интервью газете "Красная звезда".
"Важно отметить, что с учётом опыта СВО выработаны новые способы выполнения задач РХБ защиты. Параллельно с этим совершенствуется и наращивается научный потенциал, развиваются объекты учебно-материальной, лабораторно-экспериментальной и испытательной базы с учётом боевого опыта, приобретённого в ходе специальной военной операции", - сказал Ртищев.
Он также рассказал, что за последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, в том числе тяжёлая огнемётная система ТОС-2 ("Тосочка"), машины РХБ разведки нового поколения РХМ8, 9 и 10, авторазливочная станция АРС16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ5.
Специальное оборудование этих машин, по словам Ртищева, позволяет им выполнять многие функции в автоматическом режиме, что существенно облегчает работу экипажей при выполнении задач.
"Оснащение воинских подразделений и частей современными образцами вооружения и средств РХБ защиты значительно повышает эффективность применения войск, в том числе в ходе специальной военной операции. Мы будем продолжать наращивать усилия по модернизации вооружения и военной техники", - подчеркнул Ртищев.