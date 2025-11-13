Более 2500 военнослужащих войск РХБЗ получили награды за отличия в СВО

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 2500 военнослужащих войск РХБЗ награждены за отличия, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Всего в ходе СВО в войсках РХБ защиты награждены более 5000 человек, из них государственными наградами – более 2500 военнослужащих. За особые отличия в специальной военной операции высокого звания Героя Российской Федерации удостоены 6 офицеров войск", - рассказал Ртищев.
По словам Ртищева, пять полков и четыре бригады войск РХБЗ получили почетное наименование гвардейских, две бригады награждены орденом Жукова.
Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах Российской Федерации, предназначенные для защиты Вооруженных Сил от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники.
В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции.