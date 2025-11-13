https://ria.ru/20251113/rezhim-2054654905.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.11.2025
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:56:00+03:00
2025-11-13T06:56:00+03:00
2025-11-13T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области объявляли опасность атаки БПЛА