Международные резервы России снижаются третью неделю подряд

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября составляли 725,8 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.