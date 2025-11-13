Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rezervy-2054802860.html
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд - РИА Новости, 13.11.2025
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд
Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:18:00+03:00
2025-11-13T16:18:00+03:00
экономика
россия
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
https://ria.ru/20251113/rezervy-2054651313.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, мвф
Экономика, Россия, США, МВФ
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд

Международные резервы России за неделю снизились на 6 млрд долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября 2025 года составили 719,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6 млрд долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября составляли 725,8 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
Вчера, 06:02
 
ЭкономикаРоссияСШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала