Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше, чем за предыдущие четыре года, вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.

Так, на 1 ноября 2025-го в хранилищах Банка России находилось слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории.

При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020-го по октябрь 2024-го, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — 69 миллиардов долларов.

Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза — до четырех тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию .

Несмотря на это, российский запас золота за год даже немного снизился — примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны.