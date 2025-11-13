Рейтинг@Mail.ru
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
06:02 13.11.2025 (обновлено: 17:07 13.11.2025)
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму - РИА Новости, 13.11.2025
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше, чем за предыдущие четыре года, вместе взятые, подсчитало РИА РИА Новости, 13.11.2025
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), золото
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Золото, Хорошие новости
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму

Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше, чем за предыдущие четыре года, вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, на 1 ноября 2025-го в хранилищах Банка России находилось слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
10 ноября, 16:26
При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020-го по октябрь 2024-го, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — 69 миллиардов долларов.
Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза — до четырех тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию.
Несмотря на это, российский запас золота за год даже немного снизился — примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны.
Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3 процента. При этом валютная часть международных активов за последний год выросла всего на 0,5 процента, достигнув 426 миллиардов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
