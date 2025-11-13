РЭЦ выпустил Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) обновил Рейтинг субъектов РФ по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) по итогам десяти месяцев 2025 года, сообщает центр.

"Этот аналитический срез отражает работу 85 российских регионов, системно использующих инструменты РЭС 2.0 для наращивания своего экспортного потенциала. По состоянию на 7 ноября, день контрольной точки национального проекта "Международная кооперация и экспорт", уверенное лидерство в общестрановом зачете сохраняют Омская и Рязанская области", - говорится в сообщении.

"Задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта России, которая и раньше формулировалась как одна из национальных целей, сегодня приобрела особое значение. Крайне важно, чтобы субъекты Российской Федерации активно участвовали в этом процессе, развивая компетенции региональных команд, которые занимаются поддержкой экспорта и налаживанием связей с зарубежными партнерами. Региональный экспортный стандарт 2.0 как раз призван помочь регионам создать эффективную и прозрачную систему поддержки экспорта. РЭС - это именно то, что необходимо бизнесу: четкая инструкция, описывающая "правила игры". Для компаний, стремящихся вести экспортную деятельность, условия должны быть на должном уровне в каждом регионе, независимо от их местоположения. РЭС как раз формирует понятный и эффективный интерфейс взаимодействия бизнеса с региональными властями и институтами поддержки", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

В топ-5 регионов по эффективности внедрения РЭС 2.0 по итогам 10 месяцев текущего года вошли Омская, Рязанская, Новгородская, Иркутская области и Пермский край.

"Системная работа по поддержке экспортеров - один из ключевых приоритетов развития Омской области. Успех местных компаний на внешних рынках - это прямые инвестиции в экономику региона: новые рабочие места, рост налоговых поступлений и укрепление деловой репутации. Для достижения этих целей мы активно используем инструменты Регионального экспортного стандарта: система сопровождения "одного окна" позволяет предпринимателям получать весь спектр услуг в одном месте, а Центр поддержки экспорта оказывает комплексное сопровождение компаний на всех этапах экспортной сделки - от поиска партнеров и подготовки документов до заключения контракта и выхода на зарубежный рынок; регулярные образовательные программы и миссии помогают бизнесу устанавливать прямые контакты с зарубежными партнерами", - рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, его слова привели в сообщении.

Кроме того, ряд регионов досрочно обеспечили внедрение РЭС 2.0 в текущем году, перевыполнили минимальную планку по реализации Стандарта, внедрив 13 и более инструментов, - это Омская, Рязанская, Волгоградская, Новгородская, Сахалинская и Смоленская области, а также Краснодарский край, Татарстан и Чечня.

"Досрочное внедрение Стандарта свидетельствует о высокой компетенции региональных команд и системном подходе к поддержке экспортеров в данных регионах", - прокомментировал директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.

Региональный экспортный стандарт 2.0, разработанный РЭЦ, представляет собой комплексный набор из 15 унифицированных инструментов. Он нацелен на формирование благоприятной среды для экспортеров и повышение их конкурентоспособности их продукции и услуг. Стандарт позволяет региональным управленческим командам системно выстраивать работу по сопровождению компаний на внешние рынки.

РЭЦ активно работает с регионами в течение года. Так, во всех федеральных округах уже проведена серия совещаний с региональными министрами по вопросам реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Основное внимание на встречах уделялась исполнению субъектами РФ федеральных целевых показателей по внедрению Стандарта 2.0.

Стандарт был разработан в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (входящим в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"), скорректирован по итогам пилотного внедрения в 11 субъектах РФ в 2019 году и утвержден в июне 2020 года. Его основная цель - закрепить меры, при внедрении которых региональные власти смогут стимулировать экспортную деятельность компаний и создать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта с учетом региональной специфики.