РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом - РИА Новости, 13.11.2025
18:36 13.11.2025
РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом
РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом
экономика
Экономика
РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом

РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРуководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме
Руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) приглашает российских виноделов продвигать свою продукцию за рубежом под брендом "Сделано в России", заявил руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме.
Он отметил успешный опыт российских компаний на внешних рынках и напомнил об утвержденной с 2025 года программе "Сделано в России". Ее цель - нарастить несырьевой неэнергетический экспорт и сформировать положительный образ российской продукции за рубежом.
"Программа предлагает конкретные инструменты для повышения узнаваемости и конкурентоспособности: PR- и маркетинговые кампании, размещение товаров в национальных павильонах, онлайн- и офлайн-магазинах, а также корнерах в ритейле", - пояснил Морев.
По его словам, один из самых эффективных способов найти иностранных партнеров - участие в бизнес-миссиях, международных выставках и фестивалях-ярмарках "Сделано в России".
"Если вы производите качественную и экологичную продукцию - присоединяйтесь к национальному бренду. Давайте вместе продвигать российскую продукцию, включая вино, на международных рынках", - заключил он.
Также на площадке Российского винодельческого форума директор программы "Сделано в России" РЭЦ Мария Архипова представила новые возможности маркетингового продвижения продукции через нацпрограмму "Сделано в России".
Событием форума стала эксклюзивная дегустация от компании "Винодельни Ведерниковъ" (Группа "Абрау-Дюрсо"). Руководитель хозяйства "Ведерниковъ" Максим Тройчук провел сессию под темой "Исконно русское вино с потенциалом", где посетители смогли оценить уникальные образцы. На дегустацию были представлены: экстра-брют "Цимлянский черный-Сибирьковый", сухое красное "Красностоп Золотовский", "Красностоп Золотовский" (выдержанное в дубе) и сухое красное вино "Твердый знак". Дегустация позволила участникам не только познакомиться с качеством российского вина, но и оценить его экспортный потенциал.
Также в форуме принял участие руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки Российского экспортного центра Антон Савончик. Он посетил сессию "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
РЭЦ добавил, что Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие по винной тематике в России, которое объединило на одной площадке участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Форум послужил ключевой площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка страны в условиях меняющегося государственного регулирования и поддержки винодельческой отрасли.
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) является партнером форума.
В рамках многочисленных сессий участники обсудили основные показатели развития винного рынка за последние два года, рассмотрели меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, а также изучили новации законодательного регулирования отрасли.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
