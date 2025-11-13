РЭЦ приглашает российских виноделов на экспорт под национальным брендом

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) приглашает российских виноделов продвигать свою продукцию за рубежом под брендом "Сделано в России", заявил руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Александр Морев на Российском винодельческом форуме.

Он отметил успешный опыт российских компаний на внешних рынках и напомнил об утвержденной с 2025 года программе "Сделано в России". Ее цель - нарастить несырьевой неэнергетический экспорт и сформировать положительный образ российской продукции за рубежом.

"Программа предлагает конкретные инструменты для повышения узнаваемости и конкурентоспособности: PR- и маркетинговые кампании, размещение товаров в национальных павильонах, онлайн- и офлайн-магазинах, а также корнерах в ритейле", - пояснил Морев.

По его словам, один из самых эффективных способов найти иностранных партнеров - участие в бизнес-миссиях, международных выставках и фестивалях-ярмарках "Сделано в России".

"Если вы производите качественную и экологичную продукцию - присоединяйтесь к национальному бренду. Давайте вместе продвигать российскую продукцию, включая вино, на международных рынках", - заключил он.

Также на площадке Российского винодельческого форума директор программы "Сделано в России" РЭЦ Мария Архипова представила новые возможности маркетингового продвижения продукции через нацпрограмму "Сделано в России".

Событием форума стала эксклюзивная дегустация от компании "Винодельни Ведерниковъ" (Группа "Абрау-Дюрсо"). Руководитель хозяйства "Ведерниковъ" Максим Тройчук провел сессию под темой "Исконно русское вино с потенциалом", где посетители смогли оценить уникальные образцы. На дегустацию были представлены: экстра-брют "Цимлянский черный-Сибирьковый", сухое красное "Красностоп Золотовский", "Красностоп Золотовский" (выдержанное в дубе) и сухое красное вино "Твердый знак". Дегустация позволила участникам не только познакомиться с качеством российского вина, но и оценить его экспортный потенциал.

Также в форуме принял участие руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки Российского экспортного центра Антон Савончик. Он посетил сессию "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".

РЭЦ добавил, что Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие по винной тематике в России, которое объединило на одной площадке участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Форум послужил ключевой площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка страны в условиях меняющегося государственного регулирования и поддержки винодельческой отрасли.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) является партнером форума.

В рамках многочисленных сессий участники обсудили основные показатели развития винного рынка за последние два года, рассмотрели меры государственной поддержки виноградарства и виноделия, а также изучили новации законодательного регулирования отрасли.