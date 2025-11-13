Рейтинг@Mail.ru
Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM - РИА Новости, 13.11.2025
14:15 13.11.2025
Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM
Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM - РИА Новости, 13.11.2025
Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM
Beeline Cloud анонсировал начало сотрудничества с бизнесом по внедрению решений на основе языковых моделей, сообщает пресс-служба провайдера. РИА Новости, 13.11.2025
билайн, вымпелком, технологии, ии, бизнес
Билайн, ВымпелКом, Технологии, ИИ, Бизнес
Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM

Провайдер Beeline Cloud предложит новые решения на базе LLM

© iStock.com / AndreyPopovЛюди обсуждают соглашение
Люди обсуждают соглашение - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / AndreyPopov
Люди обсуждают соглашение. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Beeline Cloud анонсировал начало сотрудничества с бизнесом по внедрению решений на основе языковых моделей, сообщает пресс-служба провайдера.
Анонс прозвучал в рамках форума "Цифровые решения" (18+) – он проходит в Москве. Компания готова выступить технологическим партнером, предложив рынку свой практический опыт и экспертизу в реализации LLM-проектов (Large Language Model (большие языковые модели)).
Такой подход позволяет бизнесу избежать типичных ошибок и сократить время на интеграцию ИИ.
В рамках сотрудничества специалисты помогут оценить готовность компаний к внедрению языковых моделей, разработать план интеграции, подобрать сочетание открытых и коммерческих моделей, осуществить внедрение силами экспертов и партнеров, а также обеспечить облачную инфраструктуру.
"Мы предлагаем клиентам самое ценное — проверенную экспертизу и реалистичный подход. Секрет не в том, чтобы купить самую современную модель, а в том, чтобы правильно встроить ИИ в бизнес-процессы. Мы помогаем подобрать оптимальное решение под конкретные задачи, используя как наши компетенции, так и решения технологических партнеров", — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.
Комплексный подход позволяет клиентам получать работающие LLM-решения, минимизируя риски, связанные с неправильным выбором технологий и необоснованными инвестициями.
 
