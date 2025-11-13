Beeline Cloud предложит бизнесу решения на базе LLM

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Beeline Cloud анонсировал начало сотрудничества с бизнесом по внедрению решений на основе языковых моделей, сообщает пресс-служба провайдера.

Анонс прозвучал в рамках форума "Цифровые решения" (18+) – он проходит в Москве. Компания готова выступить технологическим партнером, предложив рынку свой практический опыт и экспертизу в реализации LLM-проектов (Large Language Model (большие языковые модели)).

Такой подход позволяет бизнесу избежать типичных ошибок и сократить время на интеграцию ИИ.

В рамках сотрудничества специалисты помогут оценить готовность компаний к внедрению языковых моделей, разработать план интеграции, подобрать сочетание открытых и коммерческих моделей, осуществить внедрение силами экспертов и партнеров, а также обеспечить облачную инфраструктуру.

"Мы предлагаем клиентам самое ценное — проверенную экспертизу и реалистичный подход. Секрет не в том, чтобы купить самую современную модель, а в том, чтобы правильно встроить ИИ в бизнес-процессы. Мы помогаем подобрать оптимальное решение под конкретные задачи, используя как наши компетенции, так и решения технологических партнеров", — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.