Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 13.11.2025 (обновлено: 15:38 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/reper-2054746589.html
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe - РИА Новости, 13.11.2025
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe
Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для рэпера Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:05:00+03:00
2025-11-13T15:38:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008035723_0:16:953:552_1920x0_80_0_0_fb8236b514e12451dad6812561511aeb.jpg
https://ria.ru/20251111/slutskij-2054071251.html
https://ria.ru/20251112/sud-2054625271.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008035723_0:0:953:716_1920x0_80_0_0_1fa7357a5e27e5c5a65baf5bc473ad7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe

Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe по делу о наркотиках

© Фото : @obe1kanobe_hfРэпер Obe1Kanobe
Рэпер Obe1Kanobe - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : @obe1kanobe_hf
Рэпер Obe1Kanobe. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для рэпера Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Анюшин.
"Государственное обвинение запросило 11 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Слуцкий предложил разобраться с наказанием за сбыт и перевозку наркотиков
11 ноября, 04:18
По словам Анюшина, "ни одного доказательства со стороны государственного обвинения представлено суду не было". Позиция стороны защиты заключается в том, что следствие избрало неверную квалификацию действий музыканта, добавил адвокат.
Оглашение приговора назначено на пятницу в 9.30.
Уголовное дело рэпера рассматривает Видновский суд Московской области. Ранее он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.
Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
Как уточнил Анюшин, всего в доме было 22 горшка, но только в семи росла конопля.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, но срок за покушение на преступление не может превышать трех четвертей от максимального - то есть до 15 лет в случае Obe 1 Kanobe.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд приговорил кубинца к 17 годам колонии за 34 преступления
12 ноября, 23:37
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала