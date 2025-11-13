https://ria.ru/20251113/reper-2054746589.html
Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для рэпера Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Анюшин.
"Государственное обвинение запросило 11 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По словам Анюшина, "ни одного доказательства со стороны государственного обвинения представлено суду не было". Позиция стороны защиты заключается в том, что следствие избрало неверную квалификацию действий музыканта, добавил адвокат.
Оглашение приговора назначено на пятницу в 9.30.
Уголовное дело рэпера рассматривает Видновский суд Московской области
. Ранее он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.
Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина
в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.
Как уточнил Анюшин, всего в доме было 22 горшка, но только в семи росла конопля.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, но срок за покушение на преступление не может превышать трех четвертей от максимального - то есть до 15 лет в случае Obe 1 Kanobe.