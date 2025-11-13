Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет лишения свободы для рэпера Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Анюшин.

"Государственное обвинение запросило 11 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По словам Анюшина, "ни одного доказательства со стороны государственного обвинения представлено суду не было". Позиция стороны защиты заключается в том, что следствие избрало неверную квалификацию действий музыканта, добавил адвокат.

Оглашение приговора назначено на пятницу в 9.30.

Уголовное дело рэпера рассматривает Видновский суд Московской области . Ранее он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.

Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.

Как уточнил Анюшин, всего в доме было 22 горшка, но только в семи росла конопля.

Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.