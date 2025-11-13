Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, предусматривающими до десяти лет лишения свободы каждая, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.

Из документов следует, что Власову было предъявлено обвинение по статьям "Злоупотребление полномочиями" (ч. 2 ст. 201 УК РФ ) и организация мошенничества (ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Согласно материалам дела... (Власов) обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких, за совершение которых действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - говорится в документе.