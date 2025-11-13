Рейтинг@Mail.ru
Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 13.11.2025
05:25 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/rassledovanie-2054649542.html
Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве
Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 13.11.2025
Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, предусматривающими до десяти... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:25:00+03:00
2025-11-13T05:25:00+03:00
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Бывшего замгубернатора Кубани Власова обвинили в мошенничестве

Бывшему замгубернатору Кубани Власову грозит десять лет лишения свободы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, предусматривающими до десяти лет лишения свободы каждая, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце сентября Власов объявил, что уходит с поста и намерен отправиться на СВО. На следующий день его задержали, суд санкционировал арест. В правоохранительных органах агентству рассказали, что Власову вменяют организацию хищения гуманитарной помощи для участников СВО.
29 сентября, 17:24
В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Власова проводят обыски
29 сентября, 17:24
Из документов следует, что Власову было предъявлено обвинение по статьям "Злоупотребление полномочиями" (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и организация мошенничества (ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Согласно материалам дела... (Власов) обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких, за совершение которых действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - говорится в документе.
Власов занимал пост замгубернатора Кубани по делам казачества с 2020 по 2025 годы.
7 ноября, 22:50
Сотрудников ростовского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве
7 ноября, 22:50
 
