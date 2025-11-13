Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 13.11.2025 (обновлено: 22:10 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/rak-2054870378.html
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака - РИА Новости, 13.11.2025
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака
Употребление красного мяса увеличивает риск развития колоректального рака, пишет газета The Mirror. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:07:00+03:00
2025-11-13T22:10:00+03:00
великобритания
nature communications
оксфордский университет
в мире
здоровье
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977134755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f08d872b86cf50e28560bcddea8a9337.jpg
https://ria.ru/20251112/rak-2054618630.html
https://ria.ru/20251111/kuritsa-2054336453.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977134755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df794f4eaf6cba08e6dd3a13bb38b4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, nature communications, оксфордский университет, в мире, здоровье, рак
Великобритания, Nature Communications, Оксфордский университет, В мире, Здоровье, Рак
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака

Mirror: употребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника

© iStock.com / carlosgawМолоко в стакане
Молоко в стакане - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / carlosgaw
Молоко в стакане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Употребление красного мяса увеличивает риск развития колоректального рака, пишет газета The Mirror.
"Известно, что ряд факторов повышает риск развития рака кишечника <…>. Питание остается одним из этих факторов, в частности, употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность заболевания", — говорится в публикации.
Уборка квартиры - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
12 ноября, 22:21
Этот вид рака занимает четвертое место по распространенности в Великобритании, при этом наблюдается тревожная тенденция: болезнь все чаще развивается у молодых людей. Например, в 2019 году на долю пациентов младше 55 лет пришлось 20% всех случаев этого заболевания, что вдвое больше, чем в 1995.
Автор статьи также пишет со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications, что риск развития рака толстой кишки можно снизить на 17 % с помощью употребления 300 миллиграммов кальция в день в дополнение к основному рациону. В исследовании Оксфордского университета проанализировали данные более чем 542 тысяч женщин. В результате ученые выяснили, что люди, которые потребляли молочные продукты, а также пищу, богатую такими питательными веществами, как витамин B2, магний, фосфор и калий, имели более низкий риск развития колоректального рака.
Отмечается, что заявленное количество кальция содержится в одном стакане молока, трех ложках семян чиа или порции греческого йогурта.
Сырая курица - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды
11 ноября, 20:59
 
ВеликобританияNature CommunicationsОксфордский университетВ миреЗдоровьеРак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала