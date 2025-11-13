Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Употребление красного мяса увеличивает риск развития колоректального рака, пишет газета The Mirror.
"Известно, что ряд факторов повышает риск развития рака кишечника <…>. Питание остается одним из этих факторов, в частности, употребление красного мяса и полуфабрикатов увеличивает вероятность заболевания", — говорится в публикации.
Этот вид рака занимает четвертое место по распространенности в Великобритании, при этом наблюдается тревожная тенденция: болезнь все чаще развивается у молодых людей. Например, в 2019 году на долю пациентов младше 55 лет пришлось 20% всех случаев этого заболевания, что вдвое больше, чем в 1995.
Автор статьи также пишет со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications, что риск развития рака толстой кишки можно снизить на 17 % с помощью употребления 300 миллиграммов кальция в день в дополнение к основному рациону. В исследовании Оксфордского университета проанализировали данные более чем 542 тысяч женщин. В результате ученые выяснили, что люди, которые потребляли молочные продукты, а также пищу, богатую такими питательными веществами, как витамин B2, магний, фосфор и калий, имели более низкий риск развития колоректального рака.
Отмечается, что заявленное количество кальция содержится в одном стакане молока, трех ложках семян чиа или порции греческого йогурта.