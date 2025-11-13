Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" заявила о начале сбора подписей депутатов Верховной рады за роспуск кабинета министров Украины на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

« "Отставка двух министров не решит кризис, когда на пленках (соратника Зеленского Тимура. — Прим. ред.) Миндича фигурируют пятеро членов правительства, представители регуляторов и офиса президента. Правительство должно работать на фронт, а не на коррупцию, и главное, что потеряно сейчас, — доверие украинцев и партнеров", — утверждается в публикации.

Накануне премьер Юлия Свириденко внесла в Раду представление об отставке Светланы Гринчук с поста министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

В партии призвали все фракции поддержать сбор подписей.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева