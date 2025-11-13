Рейтинг@Mail.ru
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 13.11.2025 (обновлено: 20:53 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/rada-2054815697.html
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
Фракция партии "Европейская солидарность" заявила о начале сбора подписей депутатов Верховной рады за роспуск кабинета министров Украины на фоне коррупционного... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T20:53:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
артур герасимов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
руслан стефанчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054596957.html
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, артур герасимов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Артур Герасимов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ

В Раде начался сбор подписей за отставку кабмина из-за скандала с коррупцией

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" заявила о начале сбора подписей депутатов Верховной рады за роспуск кабинета министров Украины на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.
«

"Отставка двух министров не решит кризис, когда на пленках (соратника Зеленского Тимура. — Прим. ред.) Миндича фигурируют пятеро членов правительства, представители регуляторов и офиса президента. Правительство должно работать на фронт, а не на коррупцию, и главное, что потеряно сейчас, — доверие украинцев и партнеров", — утверждается в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
Вчера, 08:00

Накануне премьер Юлия Свириденко внесла в Раду представление об отставке Светланы Гринчук с поста министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.

В партии призвали все фракции поддержать сбор подписей.
По словам парламентария Артура Герасимова, спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал требование инициировать смену правительства, но процесс блокируется офисом Владимира Зеленского.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
12 ноября, 08:00
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
11 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоАртур ГерасимовНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала