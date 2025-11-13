https://ria.ru/20251113/rada-2054815697.html
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
Фракция партии "Европейская солидарность" заявила о начале сбора подписей депутатов Верховной рады за роспуск кабинета министров Украины на фоне коррупционного... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T20:53:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
артур герасимов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
руслан стефанчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
украина
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Артур Герасимов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
В Раде начали сбор подписей за отставку правительства после скандала с НАБУ
В Раде начался сбор подписей за отставку кабмина из-за скандала с коррупцией
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" заявила о начале сбора подписей депутатов Верховной рады за роспуск кабинета министров Украины на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.
«
"Отставка двух министров не решит кризис, когда на пленках (соратника Зеленского Тимура. — Прим. ред.) Миндича фигурируют пятеро членов правительства, представители регуляторов и офиса президента. Правительство должно работать на фронт, а не на коррупцию, и главное, что потеряно сейчас, — доверие украинцев и партнеров", — утверждается в публикации.
Накануне премьер Юлия Свириденко внесла в Раду представление об отставке Светланы Гринчук с поста министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции.
В партии призвали все фракции поддержать сбор подписей.
По словам парламентария Артура Герасимова, спикер Рады Руслан Стефанчук
поддержал требование инициировать смену правительства, но процесс блокируется офисом Владимира Зеленского
.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева
.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.