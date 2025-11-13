Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 13.11.2025 (обновлено: 00:06 14.11.2025)
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.11.2025
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника
ПВО за вечер поразила 34 дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника

ПВО сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами и Черным морем

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт управления войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ПВО за вечер поразила 34 дрона, сообщили в Минобороны.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять — над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Республики Крым, по три БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Ростовской областей, один — над территорией Курской области и 14 БПЛА - над акваторией Черного моря", — говорится в сводке.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
