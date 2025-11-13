Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ПВО за вечер поразила 34 дрона, сообщили в Минобороны.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.