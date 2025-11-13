https://ria.ru/20251113/putin-2054801223.html
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 13.11.2025
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" подчеркнул важность того, обе партии... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:16:00+03:00
2025-11-13T16:16:00+03:00
2025-11-13T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
коммунистическая партия китая
россия
Новости
россия, владимир путин, коммунистическая партия китая
Россия, Владимир Путин, Коммунистическая партия Китая
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
Путин: контакты ЕР и КПК позволяют обмениваться опытом в сфере законотворчества
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" подчеркнул важность того, обе партии поддерживают контакты, что позволяет обмениваться опытом, в том числе, в сфере партийного строительства и законотворческой деятельности.
Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Это позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать и воплощать в жизнь полезные общественно-политические инициативы", - говорится в приветствии главы российского государства.