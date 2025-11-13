Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" подчеркнул важность того, обе партии поддерживают контакты, что позволяет обмениваться опытом, в том числе, в сфере партийного строительства и законотворческой деятельности.