Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
16:16 13.11.2025 (обновлено: 16:17 13.11.2025)
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 13.11.2025
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" подчеркнул важность того, обе партии... РИА Новости, 13.11.2025
россия
владимир путин
коммунистическая партия китая
россия
россия, владимир путин, коммунистическая партия китая
Россия, Владимир Путин, Коммунистическая партия Китая
Путин отметил важность контактов ЕР и Коммунистической партии Китая

Путин: контакты ЕР и КПК позволяют обмениваться опытом в сфере законотворчества

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" подчеркнул важность того, обе партии поддерживают контакты, что позволяет обмениваться опытом, в том числе, в сфере партийного строительства и законотворческой деятельности.
Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Это позволяет обстоятельно обсуждать многие актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, согласовывать и воплощать в жизнь полезные общественно-политические инициативы", - говорится в приветствии главы российского государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Диалог России и КНР создает справедливый миропорядок, заявил Путин
Россия Владимир Путин Коммунистическая партия Китая
 
 
