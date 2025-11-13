https://ria.ru/20251113/putin-2054799938.html
Путин отметил важность диалога между политическими партиями России и Китая
Путин отметил важность диалога между политическими партиями России и Китая
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая" отметил, что важной составляющей... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:13:00+03:00
россия
китай
владимир путин
коммунистическая партия китая
единая россия
россия
китай
Путин отметил важность диалога между политическими партиями России и Китая
