Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов - РИА Новости, 13.11.2025
15:53 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/putin-2054791653.html
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов - РИА Новости, 13.11.2025
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:53:00+03:00
2025-11-13T15:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов

Путин: слет студотрядов собрал молодых людей, ценящих традиции товарищества

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона Российских студотрядов (РСО), отметив, что форум собрал молодых людей, которые ценят традиции товарищества и созидания.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Рад приветствовать в этом зале энергичных, целеустремлённых молодых людей – тех, кто связал свою судьбу с движением строительных отрядов и искренне стремится реальными делами и свершениями быть полезным стране, кто высоко ценит традиции нерушимого товарищества и созидания", - говорится в послании.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах. Путин отметил участие молодых людей в волонтерских проектах и поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.
"И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в востребованных добровольческих, волонтёрских проектах, значимую поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - говорится в приветствии.
Российский лидер пожелал российским студотрядовцам, а также их друзьям из дружественных государств успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.
Россия Владимир Путин Общество
 
 
