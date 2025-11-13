https://ria.ru/20251113/putin-2054791653.html
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов - РИА Новости, 13.11.2025
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:53:00+03:00
2025-11-13T15:53:00+03:00
2025-11-13T15:53:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20250331/rabota-2008311200.html
https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин приветствовал участников Всероссийского слета студенческих отрядов
Путин: слет студотрядов собрал молодых людей, ценящих традиции товарищества
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона Российских студотрядов (РСО), отметив, что форум собрал молодых людей, которые ценят традиции товарищества и созидания.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Рад приветствовать в этом зале энергичных, целеустремлённых молодых людей – тех, кто связал свою судьбу с движением строительных отрядов и искренне стремится реальными делами и свершениями быть полезным стране, кто высоко ценит традиции нерушимого товарищества и созидания", - говорится в послании.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря РСО тысячи студентов и школьников получают трудовую закалку в ключевых отраслях отечественной экономики, работают на промышленных предприятиях и крупнейших стройках страны, в аграрном и транспортном комплексах, в медицинских учреждениях, в других сферах. Путин
отметил участие молодых людей в волонтерских проектах и поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.
"И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в востребованных добровольческих, волонтёрских проектах, значимую поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - говорится в приветствии.
Российский лидер пожелал российским студотрядовцам, а также их друзьям из дружественных государств успехов, неиссякаемой энергии и всего наилучшего.