Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу
Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу - РИА Новости, 13.11.2025
Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу. РИА Новости, 13.11.2025
россия
астраханская область
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу.
Президент в четверг провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным
, который возглавляет комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей.
Бабушкин в ходе встречи предложил сделать более гибкими квалификационные требования для назначения ветеранов на должности государственной и муниципальной службы.
"Там есть определенного рода проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы. Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма – приема на службу", - сказал он.
"Согласен", - отреагировал Путин
.