Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу.

Бабушкин в ходе встречи предложил сделать более гибкими квалификационные требования для назначения ветеранов на должности государственной и муниципальной службы.

"Там есть определенного рода проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы. Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма – приема на службу", - сказал он.