Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу
14:32 13.11.2025
Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу
Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу
Президент России Владимир Путин согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу. РИА Новости, 13.11.2025
общество
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
общество, россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
Общество, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин
Путин обсудил с Бабушкиным механизм назначения ветеранов на госслужбу

Путин поддержал идею о более гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу

Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу.
Президент в четверг провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей.
Бабушкин в ходе встречи предложил сделать более гибкими квалификационные требования для назначения ветеранов на должности государственной и муниципальной службы.
"Там есть определенного рода проблемы, связанные с отсутствием опыта государственной службы или муниципальной службы. Здесь, мне кажется, необходимо более гибко подойти к совершенствованию этого механизма – приема на службу", - сказал он.
"Согласен", - отреагировал Путин.
