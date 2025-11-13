Рейтинг@Mail.ru
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/putin-2054753472.html
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты - РИА Новости, 13.11.2025
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Президент России Владимир Путин передал слова благодарности бойцам 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:22:00+03:00
2025-11-13T14:22:00+03:00
россия
владимир путин
каспийская флотилия
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051541709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, каспийская флотилия, игорь бабушкин
Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Игорь Бабушкин
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты

Путин поблагодарил бойцов 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал слова благодарности бойцам 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.
Глава государства в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей Игоря Бабушкина. Он рассказал Путину, что недавно встречался с командиром полка, бойцы просили передать ему подарок.
"Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин пожал руку и подарил икону одному из бойцов СВО
29 октября, 16:05
 
РоссияВладимир ПутинКаспийская флотилияИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала