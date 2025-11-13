https://ria.ru/20251113/putin-2054753472.html
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты - РИА Новости, 13.11.2025
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Президент России Владимир Путин передал слова благодарности бойцам 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:22:00+03:00
2025-11-13T14:22:00+03:00
2025-11-13T14:22:00+03:00
россия
владимир путин
каспийская флотилия
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051541709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, каспийская флотилия, игорь бабушкин
Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Игорь Бабушкин
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Путин поблагодарил бойцов 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии