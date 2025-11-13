https://ria.ru/20251113/putin-2054752309.html
Путин призвал решить проблему с инвалидностью участникам боевых действий
Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, которые получили ранения, начиная с 2014 года, нужно РИА Новости, 13.11.2025
общество
астраханская область
россия
владимир путин
игорь бабушкин
астраханская область
россия
2025
