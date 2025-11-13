Путин принял с докладом губернатора Астраханской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил Владимиру Путину о развитии программ поддержки ветеранов и их семей.

« "Правительством приняты решения о продлении на 2026-2027 годы программы Соцфонда о медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении, <…> унифицированы были правила адаптации жилых помещений для инвалидов", — рассказал глава региона.

Путин, в свою очередь, отметил, что проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, получившим ранения начиная с 2014 года, нужно было решить давно.

Кроме того, Бабушкин сообщил, что постоянно идет законодательная работа по присвоению статуса ветерана боевых действий новым категориям граждан на СВО. Он также попросил президента поручить урегулировать вопрос о статусе ветерана боевых действий для военных, которые погибли от действий ВСУ, но не на задании.

Помимо этого, губернатор предложил сделать более гибкими квалификационные требования для назначения ветеранов на госслужбу. Путин согласился с этой идеей и поручил продумать детали предложений по поддержке участников СВО, а также заранее подумать о финансировании обучения ветеранов в вузах сверх плана.

Бабушкин также привез главе государства подарок от освобождавших Курскую область бойцов Каспийской флотилии.

« "Я часто встречаюсь с ребятами. Буквально недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Легендарный полк, легендарная флотилия. Ребята воюют с самого начала. Высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск. Потом показали героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы и сегодня выполняют боевую задачу на Покровском направлении", — рассказал он.

Были затронуты и вопросы социально-экономического развития Астраханской области. Глава региона доложил о сборе урожая и отметил увеличение с 2019 года посевных площадей с 11 тысяч гектаров — до 92 тысяч. Президент, со своей стороны, указал на проблему опустынивания земель.