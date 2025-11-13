Рейтинг@Mail.ru
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области - РИА Новости, 13.11.2025
14:09 13.11.2025 (обновлено: 16:04 13.11.2025)
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил Владимиру Путину о развитии программ поддержки ветеранов и их семей. РИА Новости, 13.11.2025
Встреча Путина с губернатором Астраханской области
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО. Эта комиссия подготовила ряд предложений.
Политика, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Каспийская флотилия, Курская область

Путин принял с докладом губернатора Астраханской области

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил Владимиру Путину о развитии программ поддержки ветеранов и их семей.
"Правительством приняты решения о продлении на 2026-2027 годы программы Соцфонда о медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении, <…> унифицированы были правила адаптации жилых помещений для инвалидов", — рассказал глава региона.

Путин, в свою очередь, отметил, что проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, получившим ранения начиная с 2014 года, нужно было решить давно.
Кроме того, Бабушкин сообщил, что постоянно идет законодательная работа по присвоению статуса ветерана боевых действий новым категориям граждан на СВО. Он также попросил президента поручить урегулировать вопрос о статусе ветерана боевых действий для военных, которые погибли от действий ВСУ, но не на задании.
Помимо этого, губернатор предложил сделать более гибкими квалификационные требования для назначения ветеранов на госслужбу. Путин согласился с этой идеей и поручил продумать детали предложений по поддержке участников СВО, а также заранее подумать о финансировании обучения ветеранов в вузах сверх плана.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей России
7 ноября, 19:34
Бабушкин также привез главе государства подарок от освобождавших Курскую область бойцов Каспийской флотилии.
"Я часто встречаюсь с ребятами. Буквально недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Легендарный полк, легендарная флотилия. Ребята воюют с самого начала. Высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск. Потом показали героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы и сегодня выполняют боевую задачу на Покровском направлении", — рассказал он.
Были затронуты и вопросы социально-экономического развития Астраханской области. Глава региона доложил о сборе урожая и отметил увеличение с 2019 года посевных площадей с 11 тысяч гектаров — до 92 тысяч. Президент, со своей стороны, указал на проблему опустынивания земель.
Последний раз Путин встречался с Бабушкиным в августе 2024 года. В марте 2025-го президент назначил его главой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей.
Бивни мамонта, найденные в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта
