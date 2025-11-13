Рейтинг@Mail.ru
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 13.11.2025 (обновлено: 14:26 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/putin-2054746994.html
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области - РИА Новости, 13.11.2025
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:07:00+03:00
2025-11-13T14:26:00+03:00
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054758726_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89c151eed40cdfe9d602c7166189b14f.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054525816.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с губернатором Астраханской области
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО. Эта комиссия подготовила ряд предложений.
2025-11-13T14:07
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054758726_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_76aa80355ac6de5731678355c395da87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, дмитрий песков, политика
Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Дмитрий Песков, Политика
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области

Путин принял с докладом губернатора Астраханской области Бабушкина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей Игоря Бабушкина.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний раз Путин встречался с Бабушкиным в августе 2024 года. Главой комиссии Госсовета президент назначил его в марте 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
12 ноября, 16:29
 
РоссияАстраханская областьВладимир ПутинИгорь БабушкинДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала