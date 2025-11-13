https://ria.ru/20251113/putin-2054746994.html
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов... РИА Новости, 13.11.2025
Встреча Путина с губернатором Астраханской области
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО. Эта комиссия подготовила ряд предложений.
Путин принял с докладом губернатора Астраханской области
