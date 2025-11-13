Путин принял с докладом губернатора Астраханской области

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей Игоря Бабушкина.