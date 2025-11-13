Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка" - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/putin-2054738592.html
В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка"
В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка" - РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об одобрении главой государства Владимиром Путиным продажи российского "Ситибанка", заявил, что каждый кейс РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:28:00+03:00
2025-11-13T13:28:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
ситибанк
ренессанс капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047622417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков, ситибанк, ренессанс капитал
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ситибанк, Ренессанс Капитал
В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка"

Песков: каждый кейс, поступающий на одобрение Путину, рассматривается отдельно

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об одобрении главой государства Владимиром Путиным продажи российского "Ситибанка", заявил, что каждый кейс рассматривается отдельно, после поступает рекомендация президенту.
Ранее Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не стал бы комментировать ситуацию с продажами акций Ситибанка.
«
"Каждый кейс, он отдельно рассматривается соответствующей комиссией, поступают рекомендации президенту. Других каких-то комментариев я не хотел бы давать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал "Уралсибу" портфель кредитных карт.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения, в их число вошел и Ситибанк.
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин одобрил продажу заводов "Фритекс" и "Урал АТИ"
10 октября, 20:39
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСитибанкРенессанс Капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала