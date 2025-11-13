В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об одобрении главой государства Владимиром Путиным продажи российского "Ситибанка", заявил, что каждый кейс рассматривается отдельно, после поступает рекомендация президенту.
Ранее Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что не стал бы комментировать ситуацию с продажами акций Ситибанка.
"Каждый кейс, он отдельно рассматривается соответствующей комиссией, поступают рекомендации президенту. Других каких-то комментариев я не хотел бы давать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал "Уралсибу" портфель кредитных карт.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения, в их число вошел и Ситибанк.
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп".
