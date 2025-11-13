В Кремле прокомментировали одобрение Путиным продажи "Ситибанка"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об одобрении главой государства Владимиром Путиным продажи российского "Ситибанка", заявил, что каждый кейс рассматривается отдельно, после поступает рекомендация президенту.

"Каждый кейс, он отдельно рассматривается соответствующей комиссией, поступают рекомендации президенту. Других каких-то комментариев я не хотел бы давать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения, в их число вошел и Ситибанк.