В Кремле определили дату прямой линии Путина

Дата прямой линии президента РФ Владимира Путина определена, Кремль расскажет все детали своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
