Путин отметил важность расширения географии торгово-экономических связей
Путин отметил важность расширения географии торгово-экономических связей - РИА Новости, 13.11.2025
Путин отметил важность расширения географии торгово-экономических связей
Президент России Владимир Путин, приветствуя делегатов и гостей IX съезда Торгово-промышленной палаты России, заявил о важности расширения географии... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:50:00+03:00
2025-11-13T10:50:00+03:00
2025-11-13T10:50:00+03:00
россия
владимир путин
торгово-промышленная палата рф
шос
брикс
россия
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя делегатов и гостей IX съезда Торгово-промышленной палаты России, заявил о важности расширения географии торгово-экономического сотрудничества в условиях глобальных вызовов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на открытии IX съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации... Подчеркну, сегодня, в условиях глобальных вызовов, необходимо расширять географию торгово-экономического сотрудничества, активно осваивать перспективные ниши, открывать новые возможности для взаимовыгодного партнёрства как на двусторонней основе, так и в формате международных и региональных влиятельных объединений, таких, как ШОС
и БРИКС
", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что на протяжении многих лет система торгово-промышленных палат представляет интересы субъектов предпринимательской деятельности разных отраслей и секторов экономики во всех регионах России
. Кроме того, она служит консолидации бизнес-сообщества вокруг общих задач и целей.
Путин
подчеркнул, что среди ключевых приоритетов ТПП
– защита интересов производителей РФ, продвижение их товаров и услуг на мировые рынки, формирование благоприятного делового климата. Он также отметил важность вклада в совершенствование профильного законодательства и правоприменения, повышение привлекательности и конкурентоспособности отечественной юрисдикции и плодотворную, востребованную деятельность Морской арбитражной комиссии и Международного коммерческого арбитражного суда, работающих под эгидой ТПП.
"Уверен, вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, содействовать развитию российского предпринимательства, укреплению экономического потенциала нашей страны", - добавил Путин.