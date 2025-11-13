Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го гвардейского мотострелкового полка с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, сообщается на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.