Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/putin-2054678146.html
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 13.11.2025
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го гвардейского мотострелкового полка с присвоением почетного наименования... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:17:00+03:00
2025-11-13T10:17:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_d84cf3b2ca6858508a36dc7e74ee72a0.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050955019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, политика
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"

Путин назвал присвоение звания "гвардейский" 33-ему полку высокой честью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го гвардейского мотострелкового полка с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, сообщается на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 33-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в послании.
Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем полкам
27 октября, 15:38
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала