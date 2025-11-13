https://ria.ru/20251113/putin-2054678146.html
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"
Путин поздравил 33-й мотострелковый полк с присвоением звания "гвардейский"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 33-го гвардейского мотострелкового полка с присвоением почетного наименования "гвардейский", отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, сообщается на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с присвоением 33-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России
. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в послании.
Президент выразил уверенность, что военнослужащие будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.