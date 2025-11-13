Рейтинг@Mail.ru
В "Народном фронте" рассказали о вопросах для прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/putin-2054645008.html
В "Народном фронте" рассказали о вопросах для прямой линии с Путиным
В "Народном фронте" рассказали о вопросах для прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.11.2025
В "Народном фронте" рассказали о вопросах для прямой линии с Путиным
Народный фронт обрабатывает каждый год порядка двух миллионов запросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:08:00+03:00
2025-11-13T04:08:00+03:00
россия
донбасс
москва
михаил кузнецов (экс-губернатор)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100430/45/1004304580_0:198:1838:1232_1920x0_80_0_0_72ad9ce042ea377496e31c08f9262d41.jpg
https://ria.ru/20251105/peskov-2052944208.html
https://ria.ru/20250921/putin-2043324063.html
россия
донбасс
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100430/45/1004304580_0:26:1838:1405_1920x0_80_0_0_cb5ea61527fafeef04e8baa93ade2c94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, москва, михаил кузнецов (экс-губернатор), владимир путин, общество
Россия, Донбасс, Москва, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Владимир Путин, Общество
В "Народном фронте" рассказали о вопросах для прямой линии с Путиным

На прямую линию с Путиным ежегодно поступает около двух миллионов вопросов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный фронт обрабатывает каждый год порядка двух миллионов запросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
"Это всегда порядка двух миллионов", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос сколько в среднем каждый год Народный фронт обрабатывает запросов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Песков рассказал об обсуждении формата прямой линии с Путиным
5 ноября, 12:41
Он отметил, что в 2025 году в качестве волонтеров будут привлечены сотни людей со всей страны.
"Это всегда сотни людей со всей страны, которые приезжают. В основном, актив, который не просто мы набираем, а те люди, которые в течение года проявили себя, ездили на Донбасс, участвовали в гуманитарной миссии. Это такой большой бонус для них, иметь возможность в Москве провести эти две недели и принимать вопросы президенту", - заключил Кузнецов.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным
21 сентября, 12:42
 
РоссияДонбассМоскваМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала