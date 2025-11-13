Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО за сутки, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
© Инфографика
1 из 2
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Синельниково в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Синельниково в Харьковской области
© Инфографика
2 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Север" освободили Синельниково в Харьковской области
© Инфографика
2 из 2
Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над Синельниково в Харьковской области.
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 220 боевиков, две бронированные машины и десять автомобилей. Силы группировки также поразили формирования противника в Днепропетровской и Запорожской областях.
Подразделения "Севера" уничтожили:
- более 120 военных ВСУ;
- три танка;
- две боевые бронированные машины;
- семь автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- радиолокационную станцию;
- восемь складов материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18