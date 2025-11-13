Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 13.11.2025 (обновлено: 16:07 13.11.2025)
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО за сутки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО за сутки, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над Синельниково в Харьковской области.
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 220 боевиков, две бронированные машины и десять автомобилей. Силы группировки также поразили формирования противника в Днепропетровской и Запорожской областях.
Подразделения "Севера" уничтожили:
  • более 120 военных ВСУ;
  • три танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • семь автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • радиолокационную станцию;
  • восемь складов материальных средств.
