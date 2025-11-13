https://ria.ru/20251113/prosba-2054840544.html
Саакашвили обратился с неожиданной просьбой к Зеленскому
Саакашвили обратился с неожиданной просьбой к Зеленскому - РИА Новости, 13.11.2025
Саакашвили обратился с неожиданной просьбой к Зеленскому
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении в Facebook* попросил Владимира Зеленского добавить его в список гражданских пленных. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:42:00+03:00
2025-11-13T18:42:00+03:00
2025-11-13T20:06:00+03:00
в мире
грузия
одесса
россия
владимир зеленский
михаил саакашвили
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054844089_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_88f98c801f1c1e19b095e07fd96727a3.jpg
https://ria.ru/20251113/saakashvili-2054822414.html
https://ria.ru/20251112/saakashvili-2054605991.html
грузия
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054844089_472:0:2723:1688_1920x0_80_0_0_d8eb1d8b6beb73a21aab5f8592931dff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, одесса, россия, владимир зеленский, михаил саакашвили, facebook
В мире, Грузия, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Facebook
Саакашвили обратился с неожиданной просьбой к Зеленскому
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении в Facebook* попросил Владимира Зеленского добавить его в список гражданских пленных.
"Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ <…> в список гражданских пленных <…> с соответствующими юридическими последствиями", — написал он.
Бывший президент Грузии
получил украинское гражданство и был главой администрации Одессы
, однако позднее его лишили паспорта. В 2019 году, с приходом к власти Зеленского
, решение отменили.
Пенитенциарная служба Минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили
ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста.
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе в избиении депутата Валерия Гелашвили, в помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, в растрате госсредств, в разгоне акции протеста в 2007 году и в незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, ему предстоит отбывать наказание до 2034 года.
Сейчас Тбилисский городской суд также рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбудили еще одно дело, по которому ему предъявят обвинение по факту призыва к свержению власти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская