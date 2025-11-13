Саакашвили обратился с неожиданной просьбой к Зеленскому

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении в Facebook* попросил Владимира Зеленского добавить его в список гражданских пленных.

"Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ <…> в список гражданских пленных <…> с соответствующими юридическими последствиями", — написал он.

Бывший президент Грузии получил украинское гражданство и был главой администрации Одессы , однако позднее его лишили паспорта. В 2019 году, с приходом к власти Зеленского , решение отменили.

Пенитенциарная служба Минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста.

Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе в избиении депутата Валерия Гелашвили, в помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, в растрате госсредств, в разгоне акции протеста в 2007 году и в незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, ему предстоит отбывать наказание до 2034 года.

Сейчас Тбилисский городской суд также рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбудили еще одно дело, по которому ему предъявят обвинение по факту призыва к свержению власти.