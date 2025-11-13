Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент с избиением учителя

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с избиением учителя в школе на северо-востоке города, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента... Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении.