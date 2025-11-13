https://ria.ru/20251113/prokuratura-2054833532.html
Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент с избиением учителя
Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент с избиением учителя - РИА Новости, 13.11.2025
Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент с избиением учителя
Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с избиением учителя в школе на северо-востоке города, сообщили в столичном надзорном... РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с избиением учителя в школе на северо-востоке города, сообщили в столичном надзорном ведомстве.
Ранее департамент образования Москвы
сообщал, что отец ученика 5-го класса избил педагога в школе на северо-востоке Москвы.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента... Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении.