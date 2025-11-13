https://ria.ru/20251113/prokuratura-2054682771.html
Прокуратура начала проверку после инцидента в школе в Приморье - РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:37:00+03:00
2025-11-13T10:37:00+03:00
2025-11-13T18:11:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о недопустимых методах воспитания, применяемых учительницей в школе в приморском Артеме, сообщает региональное надзорное ведомство.
На фотографиях в соцсетях учительница замахивается на школьника стулом и пытается заклеить рот скотчем одному из учеников. Дело, предположительно, происходит в МБОУ СОШ №1 Артёма.
"Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Артема
. Поводом для проверки стали сведения, размещенные в социальных сетях, о том, что учитель одной из школ Артема ненадлежащим образом обращалась с учеником", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители.
Как сообщили в УМВД Приморья, инспекторы по делам несовершеннолетних изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают участников инцидента и работников школы. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.