Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором учительница замахивается на школьника стулом в Артеме

Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором учительница замахивается на школьника стулом в Артеме

Кадр записи камеры видеонаблюдения, на котором учительница замахивается на школьника стулом в Артеме

Прокуратура начала проверку после инцидента в школе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о недопустимых методах воспитания, применяемых учительницей в школе в приморском Артеме, сообщает региональное надзорное ведомство.

На фотографиях в соцсетях учительница замахивается на школьника стулом и пытается заклеить рот скотчем одному из учеников. Дело, предположительно, происходит в МБОУ СОШ №1 Артёма.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Артема . Поводом для проверки стали сведения, размещенные в социальных сетях, о том, что учитель одной из школ Артема ненадлежащим образом обращалась с учеником", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство оценит обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители.