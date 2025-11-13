На Кубани проверяют данные о приютах, где голодают сотни животных

КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Кубани проверяет данные о "приютах-концлагерях" в Тимашевском районе, где могут голодать 700 животных, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным местных СМИ, в станице Роговской обнаружили несколько частных приютов, где ходят истощенные, измученные животные, вынужденные "питаться трупами сородичей". Как сообщается, местная владелица приютов создала в них большое количество мест и не справляется с 700 животными, на территории - антисанитария, тухлое мясо и кости. Как следует из публикуемых в соцсетях видео, по двору разбросан мусор, а активисты, посетившие приюты, ходят по ним в специальных костюмах.