14:15 13.11.2025
На Кубани проверяют данные о приютах, где голодают сотни животных
На Кубани проверяют данные о приютах, где голодают сотни животных
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Кубани проверяет данные о "приютах-концлагерях" в Тимашевском районе, где могут голодать 700 животных, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
По данным местных СМИ, в станице Роговской обнаружили несколько частных приютов, где ходят истощенные, измученные животные, вынужденные "питаться трупами сородичей". Как сообщается, местная владелица приютов создала в них большое количество мест и не справляется с 700 животными, на территории - антисанитария, тухлое мясо и кости. Как следует из публикуемых в соцсетях видео, по двору разбросан мусор, а активисты, посетившие приюты, ходят по ним в специальных костюмах.
В публикации, скриншот которой приводит краевой главк МВД, эти места назвали "приютами-концлагерями".
«

"На основании выявленной в сети интернет публикации о возможных фактах жестокого обращения с животными полицией Тимашевского района инициировано проведение проверки", - сообщили в краевом главке МВД.

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям организатора приюта дадут правовую оценку, добавили в управлении полиции.
