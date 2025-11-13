В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. "Танец" молодых бурых медведей у двухсотлетней пихты попал на фотоловушку в нацпарке "Танец" молодых бурых медведей у двухсотлетней пихты попал на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.

"Молодые самцы бурого медведя попали на фотоловушку во время "танца" у двухсотлетней пихты цельнолистной в национальном парке "Земля леопарда". Косолапые обитатели заповедной территории почти час осматривали и метили дерево, которое появилось на свет во времена правления в Российской Империи Екатерины II", - говорится в сообщении.

По данным ученых, медведям - около 3-4 лет. Они из одного выводка, уже отделились от матери и живут самостоятельной жизнью, но ещё какое-то время держатся вместе. По их поведению специалисты отдела науки определили, что место для медведей новое — более 40 минут они изучали запахи и оставляли свои.

Маркировочные деревья играют важную роль в коммуникации между лесными жителями, животные оставляют там свои запаховые метки, обмениваясь "сообщениями" о своем поле, поиске пары и правах на территорию.

На "Земле леопарда" обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (гималайский). Бурых на этой охраняемой территории насчитывается не менее 80.