Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/primore-2054645326.html
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей - РИА Новости, 13.11.2025
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
"Танец" молодых бурых медведей у двухсотлетней пихты попал на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:12:00+03:00
2025-11-13T04:12:00+03:00
россия
дальний восток
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054645191_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_42e1e077b487f995bb8b8b531b0ef4c4.jpg
https://ria.ru/20250524/medved-2018854808.html
https://ria.ru/20250822/tanets-2036884517.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054645191_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_a407ec97b614821896b3f5bbbb8f064f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, общество
Россия, Дальний Восток, Общество
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей

В Приморье молодые бурые медведи устроили танец у 200-летней пихты

© Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке "Земля леопарда"
Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. "Танец" молодых бурых медведей у двухсотлетней пихты попал на фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Молодые самцы бурого медведя попали на фотоловушку во время "танца" у двухсотлетней пихты цельнолистной в национальном парке "Земля леопарда". Косолапые обитатели заповедной территории почти час осматривали и метили дерево, которое появилось на свет во времена правления в Российской Империи Екатерины II", - говорится в сообщении.
Танцующий у дерева медведь - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Танцующий" медведь попал в объектив фотоловушки
24 мая, 15:09
По данным ученых, медведям - около 3-4 лет. Они из одного выводка, уже отделились от матери и живут самостоятельной жизнью, но ещё какое-то время держатся вместе. По их поведению специалисты отдела науки определили, что место для медведей новое — более 40 минут они изучали запахи и оставляли свои.
Маркировочные деревья играют важную роль в коммуникации между лесными жителями, животные оставляют там свои запаховые метки, обмениваясь "сообщениями" о своем поле, поиске пары и правах на территорию.
На "Земле леопарда" обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (гималайский). Бурых на этой охраняемой территории насчитывается не менее 80.
Пихты цельнолистные – самые редкие из всех пихт России и самые высокие деревья Дальнего Востока.
Эмоциональный танец медведя в заказнике Приморского края - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Эмоциональный "танец" медведя попал на видео в заказнике Приморья
22 августа, 03:32
 
РоссияДальний ВостокОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала