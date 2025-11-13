На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Полевской городской суд Свердловской области за гибель 12-летнего мальчика во время тренировки по плаванию приговорил тренера к принудительным работам, а бывшего руководителя спорткомплекса - к условному сроку, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, во время занятия в бассейне спорткомплекса Северского трубного завода 24 ноября 2023 года утонул 12-летний мальчик. Ребенок без присмотра тренера нырнул на дно бассейна и сдвинул расположенную там решетку. Его правую руку засосало в трубу системы водоотведения, самостоятельно вырваться из ловушки он не смог, а взрослых, способных ему помочь, рядом не оказалось. Против руководителя и тренера спорткомплекса возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).
"Полевской городской суд назначил бывшему руководителю физкультурно-спортивного комплекса наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом на 200 тысяч рублей, тренеру-преподавателю по плаванию - в виде двух лет лишения свободы… Суд на основании статьи 53.1 УК РФ заменил тренеру назначенное наказание в виде лишения свободы на два года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура, осужденным на год запретили занимать аналогичные должности.
По данным надзорного органа, на суде руководитель спорткомплекса частично признал свою вину, тогда как тренер свою причастность к трагедии отрицала. Указывается, что прокурор просил суд назначить руководителю спорткомплекса наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а тренеру - пяти лет и десяти месяцев.
