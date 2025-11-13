Рейтинг@Mail.ru
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 13.11.2025 (обновлено: 17:24 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/prigovor-2054820701.html
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне - РИА Новости, 13.11.2025
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне
Полевской городской суд Свердловской области за гибель 12-летнего мальчика во время тренировки по плаванию приговорил тренера к принудительным работам, а... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:22:00+03:00
2025-11-13T17:24:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
северский трубный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, северский трубный завод
Происшествия, Россия, Свердловская область, Северский трубный завод
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне

На Урале тренеру утонувшего в бассейне мальчика дали 2 года принудительных работ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Полевской городской суд Свердловской области за гибель 12-летнего мальчика во время тренировки по плаванию приговорил тренера к принудительным работам, а бывшего руководителя спорткомплекса - к условному сроку, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, во время занятия в бассейне спорткомплекса Северского трубного завода 24 ноября 2023 года утонул 12-летний мальчик. Ребенок без присмотра тренера нырнул на дно бассейна и сдвинул расположенную там решетку. Его правую руку засосало в трубу системы водоотведения, самостоятельно вырваться из ловушки он не смог, а взрослых, способных ему помочь, рядом не оказалось. Против руководителя и тренера спорткомплекса возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).
«
"Полевской городской суд назначил бывшему руководителю физкультурно-спортивного комплекса наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом на 200 тысяч рублей, тренеру-преподавателю по плаванию - в виде двух лет лишения свободы… Суд на основании статьи 53.1 УК РФ заменил тренеру назначенное наказание в виде лишения свободы на два года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура, осужденным на год запретили занимать аналогичные должности.
По данным надзорного органа, на суде руководитель спорткомплекса частично признал свою вину, тогда как тренер свою причастность к трагедии отрицала. Указывается, что прокурор просил суд назначить руководителю спорткомплекса наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а тренеру - пяти лет и десяти месяцев.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок
22 июля 2024, 15:38
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьСеверский трубный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала