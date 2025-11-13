На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне

«

"Полевской городской суд назначил бывшему руководителю физкультурно-спортивного комплекса наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом на 200 тысяч рублей, тренеру-преподавателю по плаванию - в виде двух лет лишения свободы… Суд на основании статьи 53.1 УК РФ заменил тренеру назначенное наказание в виде лишения свободы на два года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.