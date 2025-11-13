В Кузбассе вынесли приговор кассирше, похитившей 36 миллионов рублей

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Похитившая 36 миллионов рублей кассирша приговорена в Березовском к 5 годам колонии, деньги женщине придется вернуть, сообщили в прокуратуре Кузбасса.

« "Березовский городской суд Кемеровской области постановил обвинительный приговор в отношении 42-летней жительницы города Кемерово. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). В суде установлено, что осужденная, работая в должности кассира в одной из коммерческих организаций, в период с 2021 года по 2024 год присвоила свыше 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Ранее ГУМВД по области сообщало, что хищение совершила кассир организации по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. По данным полицейского главка, в этот период семья фигурантки купила машины, квартиру и путевки на отдых за границей. В ведомстве отмечали, что в счет возмещения ущерба суд наложил арест на два автомобиля, гараж и половину квартиры обвиняемой на общую стоимость более 7 миллионов рублей.

"В течение трех лет она неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные денежные средства по договорам поставки продукции. При этом сведения о поступивших доходах в бухгалтерскую отчетность не вносила, а присваивала деньги себе… С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавляют в прокуратуре.