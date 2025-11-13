Житель Пензенской области получил срок за работу на запрещенную организацию

«

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный в 2023 году в рамках поддержания конфиденциального сотрудничества с представителями запрещенной в России националистической организации дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины", - сказали в пресс-службе УФСБ по Пензенской области.