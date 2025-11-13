Рейтинг@Mail.ru
Житель Пензенской области получил срок за работу на запрещенную организацию - РИА Новости, 13.11.2025
12:05 13.11.2025
Житель Пензенской области получил срок за работу на запрещенную организацию
Житель Пензенской области получил срок за работу на запрещенную организацию
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и сотрудничество с... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:05:00+03:00
2025-11-13T12:05:00+03:00
Житель Пензенской области получил срок за работу на запрещенную организацию

Жителю Пензенской области дали 14 лет за участие в террористической организации

САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и сотрудничество с иностранной организацией, сообщили в региональном УФСБ.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный в 2023 году в рамках поддержания конфиденциального сотрудничества с представителями запрещенной в России националистической организации дал согласие осуществлять действия в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины", - сказали в пресс-службе УФСБ по Пензенской области.
По данным управления, суд назначил мужчине 1978 года рождения наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на один год. Причем 5 лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, 9 лет – в колонии строгого режима. Преступление было выявлено совместно с пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.
Приговор вынесен по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации") и статьи 275.1 УК РФ ("сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Приговор в законную силу не вступил, добавили в УФСБ.
