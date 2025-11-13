В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие

Депутат ПМР также считает, что большинство жителей Молдавии против войны. По его словам, многие помнят 1992 год и боевые действия против Приднестровья.

"В случае, не дай Бог, начала вооруженного конфликта, со стороны Кишинёва могут привлекать людей, как говорится, под чужим флагом. Я имею в виду это румынские наемники, может быть, даже какие-то подразделения, воинские части и, конечно, это советники со стороны Запада. Прежде всего это французы и англичане", - добавил Сафонов.