Рейтинг@Mail.ru
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/pridnestrove-2054876226.html
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие - РИА Новости, 13.11.2025
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
Министерство обороны Молдавии продемонстрировало мобильные 155-миллиметровые гаубицы ATMOS, произведенные в Израиле, чтобы запугать Приднестровье, считает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T23:31:00+03:00
2025-11-13T23:31:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251110/glava-2053979015.html
https://ria.ru/20251113/ekspert-2054807129.html
https://ria.ru/20251017/moldaviya-2048883098.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие

Депутат Сафонов: Молдавия показывает гаубицы ATMOS для шантажа Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии продемонстрировало мобильные 155-миллиметровые гаубицы ATMOS, произведенные в Израиле, чтобы запугать Приднестровье, считает депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее министерство обороны Молдавии опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными гаубицами ATMOS. В ведомстве отметили, что военнослужащие проводят учения на новых артиллерийских системах. Уточняется, что за маневрами наблюдали министр обороны Анатолий Носатый и начальник генерального штаба Виталий Миков.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой
10 ноября, 16:29
"Это однозначное послание нам, это шантаж, это давление на психику, дескать, сдавайтесь, потом будет хуже. Но поскольку военные люди практичные и конкретные, они, прорабатывая какой-либо план, учитывают применение всех видов оружия, находящихся на вооружении той или иной армии. Поэтому вот эти вот, либо французского, либо израильского производства гаубицы 155 миллиметров, это, конечно же, против Приднестровья", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР обратил внимание на то, что Молдавию сейчас активно вооружают. По его словам, закупку военной техники Кишиневу спонсирует Евросоюз.
"Европейский фонд или институт мира, по-разному его называют, это орудие, которое призвано снабжать всех противников Москвы, либо финансами для закупок, либо непосредственно уже готовой продукцией в виде техники и вооружения. Поэтому, конечно, есть немало желающих, чтобы Молдова превратилась в такой участок фронта", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что большинство жителей Молдавии против войны. По его словам, многие помнят 1992 год и боевые действия против Приднестровья.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Молдавия теряет деньги, пока власти саботируют реформы, считает эксперт
Вчера, 16:33
"В случае, не дай Бог, начала вооруженного конфликта, со стороны Кишинёва могут привлекать людей, как говорится, под чужим флагом. Я имею в виду это румынские наемники, может быть, даже какие-то подразделения, воинские части и, конечно, это советники со стороны Запада. Прежде всего это французы и англичане", - добавил Сафонов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Молдавию накачивают оружием, заявил депутат ПМР
17 октября, 14:59
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала