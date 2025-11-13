Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы - РИА Новости, 13.11.2025
15:27 13.11.2025
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы
В Иркутской области после возбуждения уголовного дела об истязании школьницы группой подростков задержаны 17-летний студент и 14-летний школьник, сообщил... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
иркутская область
шелеховский район
россия
игорь кобзев
происшествия, иркутская область, шелеховский район, россия, игорь кобзев
Происшествия, Иркутская область, Шелеховский район, Россия, Игорь Кобзев
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы

В Иркутской области задержали двух подростков по делу об истязании школьницы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. В Иркутской области после возбуждения уголовного дела об истязании школьницы группой подростков задержаны 17-летний студент и 14-летний школьник, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщало, что в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы, возбуждено уголовное дело по статье об истязании.
"Группа подростков из поселка Большой Луг избивает и запугивает других детей... Личности, причастные к совершению преступления, установлены. 17-летний студент и 14-летний школьник задержаны. В настоящее время с участниками инцидента проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Губернатор поручил после окончания следственных действий провести в Шелеховском районе выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних.
ПроисшествияИркутская областьШелеховский районРоссияИгорь Кобзев
 
 
Заголовок открываемого материала