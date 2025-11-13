https://ria.ru/20251113/priangare-2054780961.html
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы - РИА Новости, 13.11.2025
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы
В Иркутской области после возбуждения уголовного дела об истязании школьницы группой подростков задержаны 17-летний студент и 14-летний школьник, сообщил... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
иркутская область
шелеховский район
россия
игорь кобзев
В Приангарье задержали двух подозреваемых по делу об истязании школьницы
В Иркутской области задержали двух подростков по делу об истязании школьницы