В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников

ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об истязании возбудили в Приангарье, где группа несовершеннолетних избивает сверстников, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

В соцсетях распространилось видео, на котором девочка силой бьет по лицу сверстника, которого сзади держит подросток. Ее подбадривают криком: "Сильней!".

"Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", "д", "е" части 2 статьи. 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы", - говорится в сообщении.

По данным ГУМВД региона, конфликт между сверстниками носит затяжной характер. Личности зачинщицы и участников установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.