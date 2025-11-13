https://ria.ru/20251113/priangare-2054673055.html
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников - РИА Новости, 13.11.2025
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников
Уголовное дело по статье об истязании возбудили в Приангарье, где группа несовершеннолетних избивает сверстников, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
2025-11-13T09:43:00+03:00
2025-11-13T09:43:00+03:00
2025-11-13T09:43:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
шелеховский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
иркутская область
шелеховский район
Происшествия, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников
В Приангарье возбудили дело после избиения подростками сверстников
ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об истязании возбудили в Приангарье, где группа несовершеннолетних избивает сверстников, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В соцсетях распространилось видео, на котором девочка силой бьет по лицу сверстника, которого сзади держит подросток. Ее подбадривают криком: "Сильней!".
"Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России
по Иркутской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", "д", "е" части 2 статьи. 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района
группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД региона, конфликт между сверстниками носит затяжной характер. Личности зачинщицы и участников установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Расследование контролирует прокуратура.