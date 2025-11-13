Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников - РИА Новости, 13.11.2025
09:43 13.11.2025
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников
Уголовное дело по статье об истязании возбудили в Приангарье, где группа несовершеннолетних избивает сверстников, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
россия
иркутская область
шелеховский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
иркутская область
шелеховский район
происшествия, россия, иркутская область, шелеховский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье возбудили дело после избиения школьниками сверстников

В Приангарье возбудили дело после избиения подростками сверстников

ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по статье об истязании возбудили в Приангарье, где группа несовершеннолетних избивает сверстников, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В соцсетях распространилось видео, на котором девочка силой бьет по лицу сверстника, которого сзади держит подросток. Ее подбадривают криком: "Сильней!".
"Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", "д", "е" части 2 статьи. 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД региона, конфликт между сверстниками носит затяжной характер. Личности зачинщицы и участников установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Расследование контролирует прокуратура.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Новосибирской области подростки избили школьницу
2 ноября, 08:48
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьШелеховский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
