Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 13.11.2025 (обновлено: 09:13 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/priangare-2054667461.html
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор - РИА Новости, 13.11.2025
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор
Дело о теракте возбудили в Приангарье, где жительница Киренска под воздействием мошенников подожгла трансформаторную подстанцию, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:11:00+03:00
2025-11-13T09:13:00+03:00
происшествия
киренск
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251112/peterburg-2054475054.html
https://ria.ru/20251111/sud-2054322989.html
киренск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киренск, иркутская область, россия
Происшествия, Киренск, Иркутская область, Россия
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор

В Приангарье возбудили дело о теракте после поджога девушкой трансформатора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Дело о теракте возбудили в Приангарье, где жительница Киренска под воздействием мошенников подожгла трансформаторную подстанцию, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Ночью во вторник в отдел полиции Киренска поступило сообщение о том, что из-за поджога трансформаторной подстанции обесточены 38 жилых домов и шесть социальных объектов. Кроме того, через некоторое время было зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой, которое оперативно потушили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, после чего совместно с УФСБ России по Иркутской области установили и задержали 24-летнюю девушку, причастную к инциденту.
Женщина, подозреваемая в поджоге двух шкафов управления стрелочным переводом на ж/д станции Саблино в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в поджоге на ж/д станции
12 ноября, 14:13
Полицейские выяснили, что в начале октября задержанной позвонили от имени налоговой инспекции и попросили назвать код из СМС, что она и сделала. В последующем ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на "Госуслугах" и напугали, что ее данными завладели преступники. Затем ей звонили лжепредставители колл-центра сайта госуслуг, Центробанка и силовых ведомств, запугивали уголовным преследованием за "госизмену", убедили взять более 300 тысяч рублей в кредит и перечислить им. Решить проблему с кредитом пообещали, если девушка подожжет трансформатор и бензоколонку.
"По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении.
На видео от МВД девушка признается в поджоге и призывает не быть "такими наивными", предостерегая людей, попавших под влияние мошенников, от подобных поступков.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Жителю Калуги вынесли приговор за поджог сотовой вышки
11 ноября, 19:45
 
ПроисшествияКиренскИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала