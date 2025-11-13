В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор

Полицейские выяснили, что в начале октября задержанной позвонили от имени налоговой инспекции и попросили назвать код из СМС, что она и сделала. В последующем ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на "Госуслугах" и напугали, что ее данными завладели преступники. Затем ей звонили лжепредставители колл-центра сайта госуслуг, Центробанка и силовых ведомств, запугивали уголовным преследованием за "госизмену", убедили взять более 300 тысяч рублей в кредит и перечислить им. Решить проблему с кредитом пообещали, если девушка подожжет трансформатор и бензоколонку.