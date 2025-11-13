https://ria.ru/20251113/priangare-2054667461.html
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор - РИА Новости, 13.11.2025
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор
Дело о теракте возбудили в Приангарье, где жительница Киренска под воздействием мошенников подожгла трансформаторную подстанцию, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:11:00+03:00
2025-11-13T09:11:00+03:00
2025-11-13T09:13:00+03:00
происшествия
киренск
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251112/peterburg-2054475054.html
https://ria.ru/20251111/sud-2054322989.html
киренск
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киренск, иркутская область, россия
Происшествия, Киренск, Иркутская область, Россия
В Приангарье завели дело на девушку, которая подожгла трансформатор
В Приангарье возбудили дело о теракте после поджога девушкой трансформатора
ИРКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Дело о теракте возбудили в Приангарье, где жительница Киренска под воздействием мошенников подожгла трансформаторную подстанцию, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Ночью во вторник в отдел полиции Киренска
поступило сообщение о том, что из-за поджога трансформаторной подстанции обесточены 38 жилых домов и шесть социальных объектов. Кроме того, через некоторое время было зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой, которое оперативно потушили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, после чего совместно с УФСБ России
по Иркутской области
установили и задержали 24-летнюю девушку, причастную к инциденту.
Полицейские выяснили, что в начале октября задержанной позвонили от имени налоговой инспекции и попросили назвать код из СМС, что она и сделала. В последующем ей сообщили о якобы взломе личного кабинета на "Госуслугах" и напугали, что ее данными завладели преступники. Затем ей звонили лжепредставители колл-центра сайта госуслуг, Центробанка и силовых ведомств, запугивали уголовным преследованием за "госизмену", убедили взять более 300 тысяч рублей в кредит и перечислить им. Решить проблему с кредитом пообещали, если девушка подожжет трансформатор и бензоколонку.
"По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении.
На видео от МВД девушка признается в поджоге и призывает не быть "такими наивными", предостерегая людей, попавших под влияние мошенников, от подобных поступков.