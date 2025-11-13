Рейтинг@Mail.ru
Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/premer-2054872376.html
Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины
Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил за ограничение приема беженцев с Украины, данная тема должна будет стать темой обсуждения на предстоящей... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:16:00+03:00
2025-11-13T22:16:00+03:00
в мире
украина
германия
саксония
михаэль кречмер
фридрих мерц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805863601_0:0:2077:1169_1920x0_80_0_0_fcd034723c421680e20845be9de3555b.jpg
https://ria.ru/20251028/evropa-2050909401.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html
украина
германия
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805863601_122:0:2034:1434_1920x0_80_0_0_019948238dc3dc73128174133eae0ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, саксония, михаэль кречмер, фридрих мерц, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, Саксония, Михаэль Кречмер, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский
Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины

Премьер Саксонии Кречмер призвал обсудить ограничение притока беженцев с Украины

© Пресс-служба Минэкономразвития России | Перейти в медиабанкМихаэль Кречмер
Михаэль Кречмер - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Пресс-служба Минэкономразвития России
Перейти в медиабанк
Михаэль Кречмер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил за ограничение приема беженцев с Украины, данная тема должна будет стать темой обсуждения на предстоящей конференции глав федеральных земель страны в декабре, об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.
"Усиленный приток людей с Украины должен стать темой на следующей конференции премьер-министров (федеральных земель - ред.) 4 декабря", - подчеркнул Кречмер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Никому не будет лучше". Европа потребовала от Зеленского отступить
28 октября, 08:00
По словам политика, в рамках конференции необходимо обсудить, сколько украинцев еще сможет найти убежище в Германии. Приток новых беженцев Кречмер связал с решением кабмина Украины разрешить выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
"Количество людей, приезжающих к нам с Украины, за последние месяцы резко увеличивается ... Формируется мощный приток. Так дальше не может продолжаться - мы не можем принимать всё больше и больше людей", - добавил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского принять меры и снабдить местом "службы" молодых украинцев, которые всё в большем количестве приезжают в Германию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Украинским беженцам в Германии урежут пособия
10 апреля, 14:28
 
В миреУкраинаГерманияСаксонияМихаэль КречмерФридрих МерцВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала