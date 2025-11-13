Премьер Саксонии выступил за ограничение приема беженцев с Украины

БЕРЛИН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил за ограничение приема беженцев с Украины, данная тема должна будет стать темой обсуждения на предстоящей конференции глав федеральных земель страны в декабре, об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По словам политика, в рамках конференции необходимо обсудить, сколько украинцев еще сможет найти убежище в Германии. Приток новых беженцев Кречмер связал с решением кабмина Украины разрешить выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
"Количество людей, приезжающих к нам с Украины, за последние месяцы резко увеличивается ... Формируется мощный приток. Так дальше не может продолжаться - мы не можем принимать всё больше и больше людей", - добавил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского принять меры и снабдить местом "службы" молодых украинцев, которые всё в большем количестве приезжают в Германию.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
