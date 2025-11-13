Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы, следует из системы обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - указано в правительственном законопроекте.