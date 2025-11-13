https://ria.ru/20251113/pravitelstvo-2054838967.html
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Правительство России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы, следует из... РИА Новости, 13.11.2025
