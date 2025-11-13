Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 13.11.2025
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО - РИА Новости, 13.11.2025
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
Правительство России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы, следует из... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Правительство подготовило проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО

В России хотят предоставить ветеранам СВО право на неоплачиваемый отпуск

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы, следует из системы обеспечения законодательной деятельности.
"Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году", - указано в правительственном законопроекте.
По задумке кабмина, проект закона подготовлен в целях повышения уровня социальной защищенности лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.
